Детские игрушки в интернет-магазине MYPLAY: лучшие новинки последних лет

Подарить ребенку счастливое детство не так сложно. Достаточно проявлять любовь, заботу, внимание, радовать его интересными игрушками. Сегодня их существует огромное количество, но есть и такие, что вызывают настоящий восторг. Товары для детей в интернет-магазине MYplay https://myplay.ua/ru/toys представлены на любой вкус и кошелек.

Игрушки для детей: чем порадовать малыша

Игрушки для детей в виде питомцев особенно популярны в последние годы. Hatchimals предназначены для малышей от трех лет. Они имеют широкий функционал. Из яйца появляется плюшевый персонаж, за которым необходимо правильно ухаживать. Питомец растет, начинает ходить, говорить, затем петь и танцевать. В яйцах могут находиться конкретные звереныши или секретные модели из определенной коллекции. В первое время ребенку потребуется помощь для изучения функций.

BeyBlade игрушки в интернет-магазине выбирают для мальчиков. Они появились на рынке несколько лет назад и сразу завоевали признательность ребят от 5 до 10 лет. Знаменитые волчки имеют в конструкции пусковой механизм. После запуска на специальной площадке или ровной жесткой поверхности они начинают быстро вращаться. Интересно играть ими в компании друзей, устраивая соревнования. Существует несколько категорий BeyBlade – атакеры, балансиры, выносливые и противодействующие.

Детские игрушки Fingerlings способны подарить массу положительных эмоций. Маленькие интерактивные и очень забавные обезьянки, дракончики, пандочки усаживаются на палец или палочку, карандаш или ручку. Прикасаясь к ним, можно вызвать движения и звуки. При укачивании малыши засыпают. Чтобы заставить зверюшку засмеяться, достаточно подвесить ее за хвост вниз тормашками. Игрушки способны «общаться» друг с другом, если расположить их по соседству.

Как купить игрушки в интернет-магазине MYplay

Купить игрушки в Украине от популярных азиатских, американских и европейских брендов теперь можно по лояльным ценам. В магазине MYplay они представлены в огромном ассортименте. Алгоритм покупки прост и понятен: нужно выбрать наименование, отправить его в корзину и оформить заказ, указав точную личную информацию в полях, выбрав способ оплаты и доставки.

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