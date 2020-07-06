Чтобы избежать больших очередей: В «Ощадбанке» назвали механизм работы электронной очереди после открытия КПВВ

«Ощадбанк» ввел электронную очередь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Систему запускают для того, чтобы избежать больших очередей после полного открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Об этом сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В том случае, если КПВВ будут работать в полном объеме, чтобы не было столпотворения и очередей, клиенты-ВПЛ имеют возможность заранее зарегистрироваться в одно из 167 отделений через сайт “Ощадбанка”, через контакт-центр, позвонив на бесплатную линию по номеру 0 800 210 800, а также через приложения Telegram или мессенджер, через чат-бот», – рассказала Светлана Якивчик.

Она уточнила, что запись в электронную очередь осуществляется из расчета 15 минут на одного клиента. Запись проводится в соответствии с режимом работы отделений банка.

«Что касается режима работы, мы работаем в штатном режиме, более того, усилен режим работы наиболее крупных отделений в каждом городе Донецкой области. То есть на сегодня это 17 отделений, которые работают 7 дней в неделю. Клиенты практически в каждом городе имеют возможность обратиться за операциями, услугами в банк 7 дней в неделю», – резюмировала Светлана Якивчик.

Ранее сообщалось, что для внутренне перемещенных лиц продлен срок действия подлежащих замене карт до 1 сентября 2020 года. Также продлен срок прохождения идентификации для ВПЛ после 1 сентября 2020 года.