В Кременной установят светофоры. ВИДЕО

В Кременной анкетирование показало, что наиболее важным в вопросе безопасности жизни горожане считают установление светофора на главном перекрестке города по улице Титова.

Об этом сообщает в сюжете ТРК “КТВ-плюс”.

Это наиболее оживленная в плане движения дорога. Пешеходы идут во все четыре направления, рядом находится школа, одна из самых больших по количеству учеников.

Еще по формировании бюджета города на 2020 год Кременская мэрия предусмотрела новые шаги в выделении средств, в частности “Общественный бюджет – бюджет участия громады”, на что запланировано в казне города 1 миллион гривен.

Результаты анкетирования граждан мэрия огласила на заседании Общественного совета при городском совете, пригласив активистов:в Кременной будет установлен светофор на перекрестке улиц Титова и Центральной.

“Мы сейчас заказываем проектно-сметную документацию и после этого будем проводить в Прозорро тендер. Будем делать такие (светофоры, – ред.), как в Рубежном, Северодонецке. Просто есть перекрестки в Северодонецке, где светофоры со всякими лампочками и так далее, которые обходится в полтора миллиона. Мы, естественно, на такие не будем идти… Мы сделаем современные, новые опоры поставим. Также мы договорились со Службой автомобильных дорог, я им показал наши опасные перекрестки – это Мебельная и район 1-ой шахты, где дети ходят в школу. Уже у них тендер прошел, есть небольшая заминка по процедуре… И думаю в этом году, может через месяц-два, они начнут работать, установят там тоже светофоры. Т.е. в этом году у нас восстановятся три перекрестка. Там, где раньше были светофоры, мы их восстанавливаем. Те за счет службы, эти за счет городского бюджета”, – сообщил мэр Кременной Юрий Прокопенко.