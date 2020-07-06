Гендиректор “Первомайскуголь”: За 4 месяца текущего года предприятие не получило ни копейки за отгруженный уголь

Угледобывающие предприятия ГП «Первомайскуголь» в нынешних условиях работают на пределе возможностей. Наибольшей проблемой является на сегодняшний день вопрос энергоснабжения шахт.

Об этом рассказал в комментарии popasnaya.city генеральный директор ГП “Первомайскуголь” Борис Перепелица.

Он отметил, что задолженность ГП «Первомайскуголь» за электро­энергию уже исчисляется миллиардами гри­вен. Однако, у предприятия хватает сейчас денег только на заработные платы и создание безопасных условий труда.

«Мы сейчас не расплачиваемся за потребленную электроэнергию. Если бы мы получали средства за выгруженный уголь, мы смогли хотя бы частично компенсировать средства за потребленную электроэнергию», – отмечает Борис Перепелица.

Весь добытый уголь отгружается на Углегорскую электростанцию.

На сегодняшний день ГП «Первомайскуголь» обеспечило электростанцию углем на 180 миллионов гривен. Но эти средства предприятие не получило. По словам генерального директора, за 4 месяца 2020 года ГП не получило ни копейки за отгруженный уголь.

«Да, сейчас нашему предприятию должны за отгруженный уголь. Но рано или поздно нам отдадут эти деньги, и мы закроем проблемные вопросы», – говорит генеральный директор.

Он также отметил, что на данный момент на шахтах нет задолженности по заработной плате, которая возникала раньше.

И, несмотря на имеющиеся проблемы, на всех шахтах ГП “Первомайскуголь”, кроме “Золотое”, ведется добыча угля.

Шахта “Золотое” по-прежнему занимается только откачкой воды и поддержанием жизнедеятельности. Воду в шахте остановили на горизонте 687 метров. Там установили целый ряд насосов, которые принимают и откачивают прибывающую воду на очистные сооружения­.

Около 5 тысяч тонн в месяц вырабатывает шахта «Карбонит». Генеральный директор отмечает, что на этой шахте добытый уголь уже сразу является готовым товаром и не нуждается в обогащении. Порядка 6 тысяч тонн добывается на шахте «Горская». И около 3 тысяч тонн добывают на шахте «Тошковская».

Учитывая то, что постоянно выполняются мероприятия по стабилизации работы, у ГП появилась возможность провести ремонтные работы, улучшить состояние очистного забоя третьей северной лавы. Также сейчас ведутся работы по подготовке других очистных забоев на шахтах «Горская», «Карбонит» и «Тошковская».

Для того чтобы увеличить объемы производства и количество рабочих мест, два новых очистных забоя планируют оснастить уже к новому году.