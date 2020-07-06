С 9 июля в Луганской области начнет спадать жара

Завтра, 7 июля, в Луганской области ожидается переменная облачность . Без осадков. Видимость хорошая 10-20 км. Ветер юго-восточный, 7-12, днем местами порывы 15-20 м / Температура ночью 16-21 0 тепла, днем 34-39 0 , местами 40-42 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность . Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12, днем порывы 15-20 м / Температура ночью 18-20 0 тепла, днем 37-39 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность . Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12, днем порывы 15-20 м / Температура ночью 18-20 0 тепла, днем 36-38 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 8 – 11 июля 2020

08.07 Переменная облачность . Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10, местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 17-22 0 тепла, днем 31-36 0 тепла

09.07 Переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-20 0 тепла, днем 26-31 0 тепла .

10.07 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 26-31 0 тепла.

11.07 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 27-32 0 тепла.