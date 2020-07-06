В Марковском районе горело поле пшеницы

5 июля в 13:54 в Службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о пожаре пшеницы на корню на частном поле вблизи объездной автодороги Беловодск-Марковка.

Об этом сообщает Марковский МРО ГУ ГСЧС в Луганской области.



На место происшествия направлены дежурное отделение 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. Спасатели локализовали пожар в 14:13 и ликвидировали в 14:38 на площади 2,3 га.



Благодаря принятым мерам пожарные не допустили распространения огня на большую площадь, где спасены 13,7 га пшеницы на корню.

К ликвидации привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава.



В этот же день, в 14:43 возник пожар вблизи ул. Восточная пгт Марковка. На место происшествия направлены дежурное отделение 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. По прибытию установлено, что горит сухая трава и мусор на площади 4 га. Пожар в 16:15 локализован, 19:46 ликвидирован.

Огнеборцы спасли рядом расположенную лесополосу на площади 5 га.