В Одессе в доме на Французском бульваре, 14 из крана потекла вода голубого цвета с характерным запахом.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Одесса INFO.

“На Французском бульваре, 14 маленькой струйкой вот такая красивая вода идет… с приятным нерезким запахом … В ходе эксперимента оказалось, что хорошо растворяет жир…”, – говорится в сообщении.

Одесситы предположили, что городской водоканал решил подойти к вопросу “улучшения” радикально.

Как сообщалось, на днях такая же вода с моющим средством шла из кранов на улице Заболотного.

Как сообщал “источник”, в сети показали мутную коричневую воду, которая идет из кранов в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

К слову, ранее российские оккупанты признали, что в Крыму и в частности в Симферополе присутствует дефицит воды, что неминуемо в ближайшем будущем может привести к масштабной экологической катастрофе.