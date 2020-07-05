“Россия никогда не рассматривала Донбасс как необходимый ей регион”: в РФ открестились от заявлений экс-главаря “ДНР”

Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Отношения Донецка и Луганска с Киевом – это “внутреннее дело сугубо”.

Об этом в интервью радиостанции “Говорит Москва” заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал слова террориста Александра Бородая о том, что “республики Донбасса” скоро станут частью РФ “де-юре”.

“Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. … У нас есть минский процесс, в рамках которого идет вопрос о придании этим территориям особого статуса”, – сказал Джабаров.

Российский чиновник назвал вопрос отношений с Киевом “внутренним делом сугубо ДНР и ЛНР”.

“Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу. Мы смотрели за тем, что происходит”, – подчеркнул Джабаров.

“Донбасс и Луганск могли бы стать наоборот теми регионами, которые проложат мостик между Россией и Украиной, для того чтобы нормализовать наши отношения”, – добавил он.