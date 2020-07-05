“Трепло”: экс-главарь “ДНР” отреагировал на слова Бородая о скором присоединении “ДНР/ЛНР” к России

Экс-главарь боевиков “ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков) назвал слова Александра Бородая о скором признании Россией “ДНР/ЛНР” “пустым трепом”.

Напомним, что бывший “премьер-министр” так называемой “Донецкой народной республики” и глава “Союза добровольцев Донбасса” Александр Бородай заявил, что оккупированные регионы Донбасса скоро войдут в состав России.

“Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации – де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковой и де-юре”, – сказал он во время съезда российской партии “Родина” в Санкт-Петербурге вечером 4 июля.

#Бородай: по логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре https://t.co/BToqPn4RBW pic.twitter.com/V7tvXyO0Tw — Necro Mancer (@666_mancer) July 4, 2020

Экс-главарь боевиков “ДНР” Игорь Гиркин назвал такие громкие заявления “пустыми”.

“Бородай – трепло. Когда-то он был весьма неглупым и даже заслуживающим уважения человеком (хотя и тогда – весьма легкомысленным и не слишком обязательным – с точки зрения выполнения своих обещаний). Но это было очень давно.

Сейчас – это всего-лишь по-прежнему легкомысленное, но совершенно безответственное, очень амбициозное, до отвращения тщеславное, почти всегда лживое и частенько пьяное ТРЕПЛО, выступающее на “патриотических подмостках” с высочайшего дозволения на дозволенные темы.

Да и партия, на съезде которой он себя очередной раз “презентовал” – создана именно для аккумулирования в своих рядах именно таких, каков он нынче – мечтающих “проехаться на патриотизме к власти и славе” (конкретно сейчас – вернуться в госдуму) людишек.

Поэтому, хоть “ветер постепенно и меняется” – не стоит рассматривать слова Бородая иначе, чем в качестве ТРЁПА. На самопрезентациях мелких продажных политиканов правды говорить вообще не положено”, – сказано в телеграмм-канале.