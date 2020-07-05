В городском парке культуры и отдыха Старобельска установили “освежающую рамку”

В Старобельске в городском парке культуры и отдыха установили “освежающую арку”.

Об этом сообщают “Старобельские новости”.

Арка представляет собой деревянную конструкцию, из которой распыляется вода. Находится она в районе фонтана.





Напомним, что последние несколько дней в Луганской области держится сильная жара.

Сегодня, 5 июля, в регионе переменная облачность . Без осадков. Видимость хорошая 10-20 км. Ветер юго-восточный, 3-8 м / Температура днем 34-39 0 , местами 40-42 0 тепла. Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Также высокая температура воздуха продержится еще и на следующей неделе:

Прогноз погоды по области на 6 – 9 июля 2020

06.07 Переменная облачность . Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 17-22 0 тепла, днем 34-39 0 , местами 40-42 0 тепла.

07.07 Переменная облачность . Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 18-23 0 тепла, днем 34-39 0 , местами 40-42 0 тепла.

08.07 Переменная облачность . Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 18-23 0 тепла, днем 34-39 0 тепла.

09.07 Переменная облачность . Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-20 0 тепла, днем 30-35 0 тепла.