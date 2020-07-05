Журналист рассказал, что будет с Крымом и Донбассом после обнуления сроков Путина

Результаты референдума по поправкам в Конституцию РФ, обеспечивающие обнуление президентских сроков Владимира Путина, свидетельствуют о деградации российских властей и общества. Итоги голосования означают, что ситуация с Крымом и Донбассом будет заморожена на десятилетия.

Об этом заявил журналист Александр Кушнарь в интервью изданию Obozrevatel, передает Главред

По его словам, Путину без проблем удалось обеспечить себе фактически пожизненное правление. Сам процесс голосования указывает, что российские элиты профессионально и морально деградировали.

“Если бы подобное произошло в какой-нибудь Северной Корее, мы бы посмеялись. А тут в России люди голосовали даже без паспорта, без проверок статуса тех, кто выполняет функции представителей избирательных участков и так далее”, – сказал Кушнарь, отметив, что следующие выборы будут проходить в таком же ключе, что свидетельствует о деградации российского государства.

Также он считает, что такая картина демонстрирует деградацию не только властей в РФ, но и общества, а концентрация власти в одних руках сигнализирует об опасности для самой России и соседних государств. Особенно это касается вопросов аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

“Ситуация на Донбассе будет законсервирована на долгие годы, если не на десятилетия. То же самое касается и Крыма”, – подчеркнул Кушнарь.