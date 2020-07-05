Пушилин и Бородай рассказали, что ждет Донбасс: “Перспективы равны нулю”

Риторика о якобы скором вхождении оккупированных территорий Донбасса в состав России снова зазвучала из уст лидеров “ДНР” и “ЛНР”, а также людей, тесно связанных с ними, сообщает издание Диалог.UA.

Сепаратисты снова заговорили о неприемлемости реинтеграции оккупированных территорий в Украину и перспективах интеграции в Россию. Недавно так называемый главарь “ДНР” Денис Пушилин в интервью радиостанции “Говорит Москва” заявил, что, по его мнению, перспективы возврата “ДНР” в состав Украины равны нулю, а будущее Донбасса якобы связано только с Россией.

Однако Пушилин, понимая, что ему дозволено говорить и действовать только в рамках, определенных российскими кураторами, избегал высказываний об официальном признании его “республики” Россией. Старался говорить об общих моментах: в обычной для него манере разглагольствовал об “интеграции” с Россией и о якобы нежелании Украины урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем.

А вот российский политтехнолог Александр Бородай, который в 2014 году был одним из руководителей “ДНР” (с 16 мая по 7 августа 2014 года – председатель “совета министров”, а с 8 августа по 20 октября 2014 года – заместитель Александра Захарченко), недавно, выступая на съезде российской национально-консервативной партии “Родина”, завил о, скором, по его мнению официальном вхождению “народных республик” Донбасса в состав России.

“Я уверен, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре”, – сказал Бородай, возглавляющий сейчас так называемый “Союз добровольцев Донбасса”.

Однако Бородай не является “официальным” лицом даже в той мере, в какой им является Пушилин. Следовательно высказывания Бородая – не более чем вброс российской пропаганды с целью успокоить тех жителей оккупированных территорий, которые все еще надеются на развитие на Донбассе “крымского сценария”.