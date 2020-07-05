На Луганщине не выявлено новых случаев заболевания COVID-19

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 85 человек.



Из них выздоровели – 61; лечатся – 24 (7 – в стационаре: 1 – КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 2 – КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 4 – КНП «Рубежанская центральная городская больница», 17 – амбулаторно), сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 4,24%.