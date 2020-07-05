Лидия Таран и Андрей Хлывнюк – был роман или нет: телеведущая поставила точку в слухах

Телеведущая Лидия Таран прокомментировала слухи о романе с лидером группы “Бумбокс” Андреем Хлывнюком.

Об этом она рассказала “Світському життю”.

14 лет назад ходили слухи о том, что песня лидера группы “Бумбокс” Андрея Хлывнюка Happy End написана о Таран, знаменитостям приписывали роман.

Лидия уверена, что в песне речь идет не о ней, а что это лишь образ, но рассказала, что в то время неоднократно проводила время с певцом

“Я думаю, что Андрей художник высокого уровня и это просто образы. Я даже эту песню не слышала, просто потом мне кто-то сказал: “О, там есть песня о новостях”. Это было до Мезозойской эры. Был клуб “Бабуин”, он там пел… Но это было такое время, когда все тусят вечером. Ты очень молод, у вас какие-то вечеринки, там концерт, там концерт, вы постоянно ходите, ну, свободные люди”, – прокомментировала Таран.

Ранее “источник” сообщал, что полузащитник сборной Украины и английского “Манчестер Сити” Александр Зинченко прокомментировал информацию, что у него был роман с известной теннисисткой Ольгой Янчук.