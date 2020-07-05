Зеленский принял парад Военно-морских сил в Одессе: фото и видео

В воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский, как главнокомандующий, принял парад в честь Дня ВМС Украины в Одессе.

Об этом сообщает прес-служба ОПУ.

“Мы гордимся вами и благодарим вас. Мы не можем не вспомнить тех, кто защищал Украину ценой своей жизни”, – сказал Владимир Зеленский.

После этого было объявлена минута молчания.

“Мы никогда и никому не позволим разрушить систему безопасности Черного моря. Военные морские силы уже пытались потопить… Я этого не допущу”, – заявил президент.

Он добавил, что хочет, чтобы Одесса стала не просто морской столицей Украины, а “мозговым центром на воде”.

“В ближайшее время также планируется получения ряда кораблей и катеров от международных партнёров Украины”, – заявил Зеленский.

Как сообщал “источник”, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады Украины.