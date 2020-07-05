Лось разбил авто и сбежал с места ДТП

Под Киевом 4 июля водитель на легковом автомобиле врезался в лося.

Инцидент произошел на пути к Киевскому водохранилищу, сообщил на своей странице в Facebook один из участников ДТП, фотограф Дмитрий Олийнык.

«Наша встреча была случайной. Едем-едем себе и тут что-то выбегает, поворачивает к нам голову. И мы видим. В ступоре. Лось», – описал происшествие Олийнык.

Он опубликовал фото последствий аварии: на них видно разбитое у машины лобовое стекло, а также шерсть животного на авто.

По словам Олийныка, все живы, лось убежал.

«Лось живой, он встал и уверенно побежал дальше», – написал фотограф.

Вечером того же дня к Олийныку выбежал ежик: его фотографию он опубликовал в комментариях к посту о ДТП с лосем.