Лось разбил авто и сбежал с места ДТП

Под Киевом 4 июля водитель на легковом автомобиле врезался в лося.
Инцидент произошел на пути к Киевскому водохранилищу, сообщил на своей странице в Facebook один из участников ДТП, фотограф Дмитрий Олийнык.
«Наша встреча была случайной. Едем-едем себе и тут что-то выбегает, поворачивает к нам голову. И мы видим. В ступоре. Лось», – описал происшествие Олийнык.
Он опубликовал фото последствий аварии: на них видно разбитое у машины лобовое стекло, а также шерсть животного на авто.
По словам Олийныка, все живы, лось убежал.
«Лось живой, он встал и уверенно побежал дальше», – написал фотограф.
Вечером того же дня к Олийныку выбежал ежик: его фотографию он опубликовал в комментариях к посту о ДТП с лосем.