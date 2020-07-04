Появилось зрелищное видео полета над ледяным кратером на Марсе

В сети обнародовали смонтированное из снимков орбитального аппарата Mars Express видео кратера Королева на Марсе.

Об этом сообщают на официальном сайте Европейского космического агентства.

Фото сделала стереокамера высокого разрешения HRSC. Снимки были опубликованы еще в 2018 году, но теперь их смонтировали так, чтобы показать полет над ледяным кратером. Благодаря данным о топографии местности получился трехмерный ландшафт.

Кратер Королева – это самый большой резервуар льда на Марсе, за исключением полярных резервуаров. Водяной лед здесь очень устойчив. Он представляет собой ловушку для воздуха, который надо льдом охлаждается, становится тяжелее по сравнению с окружающим его воздухом и зависает внутри кратера. Поскольку воздух является плохим проводником тепла, то водяной лед на дне надежно защищен от нагрева и сублимации.

Кратер был назван в 1973 году в честь Сергея Павловича Королева (1907-1966 гг.), главного советского ракетостроителя и конструктора космических кораблей.

Как сообщал “источник”, ученые из NASA показали, как на других планетах выглядит закат Солнца. Для этого они создали специальную программу-симулятор.