Под Львовом продолжает топить: синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках

Во Львовской области в результате паводков подтоплены сотни домов, пешеходных переходов, подмыты мосты.

Как сообщили в прес-службе ГСЧС, спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии.

3 июля в результате дождей, в трех населенных пунктах Старосамборского района разлилась река Катинка.

Всего в области подтоплено:

в с. Старява Старосамборского района 138 жилых домов, 138 подвалов жилых домов, 149 хозяйственных построек, 210 колодцев, 211 приусадебных участков, 7 га сельскохозяйственных угодий. Укреплены 5 м берега ручья, положены 70 мешков.

в с. Лопушница Старосамборского района 85 жилых домов, 85 подвалов жилых домов, 142 колодца, 92 хозяйственные постройки, 158 приусадебных участков, 4 га сельскохозяйственных угодий, 10 пешеходных переходов через реку, 10 транспортных переездов через реку, 0,045 км дороги местного значения. Отсутствует подъезд к 20 домам. Также осуществляется чистка русла реки Катинка.

в с. Катино Старосамборского района 18 жилых домов, 18 подвалов жилых домов, 34 колодцы, 23 хозяйственные постройки, 39 приусадебных участков, 2 га сельскохозяйственных угодий, 10 пешеходных переходов через реку, 8 транспортных переездов через реку, 0,02 км дороги местного значения, 2 моста подмыты

Для проведения аварийно-спасательных работ по откачке воды из подвалов жилых домов и колодцев, а также работ по расчистке русла реки было привлечено 30 человек личного состава 4 единицы спецтехники также 7 мотопомп и 1 глубинный насос.

Вместе с тем, непогода не отступает: во Львовской области из-за сильных дождей продолжатся паводки. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

В реке Днестр на участке Роздол-Журавно ожидается подъем воды на 1,3 – 1,8 метров.

В то же время на реке Стрвяж возле села Луки (Самборовский район Львовской области) уровень воды поднимется на 2,5 – 3,5 метра.

Как сообщал “источник”, в ночь на пятницу, 3 июля, в Свалявском районе в селе Сусково, жителям одного из домов пришлось выпрыгивать в окна из-за наводнения на их подворье.