София Ротару показала свой роскошный особняк и цветущий сад: фото

Эстрадная певица София Ротару показала свой роскошный загородный дом, который расположен недалеко от Киева – в элитной Конча-Заспе. Особняк находится в окружении сосен и огражден высоким забором.

Несколько снимков своего поместья 72-летняя артистка разместила на личной странице в Instagram. На территории есть трехэтажный коттедж, дом из сруба для гостей и беседка для отдыха.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Возле дома расположены клумбы с гортензиями, лилиями, розами и другими цветами. Также растут плодовые и хвойные деревья.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Поклонники Ротару не смогли пройти мимо ярких снимков. Они восхищаются роскошным имением и цветущим садом.

“Какая красота”, “У вас очень красивый дом”, “Рай”, “Невероятная красота”, “Просто цветник”, “Как в раю”, “Круто, особенно гортензии”, “Красивый дом”, “Красиво у вас”, “Мечта”, “Какая красота! Тишь да гладь, просто райское место”, – пишут фанаты в комментариях под постом.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

У Софии Ротару есть еще один особняк, который находится в Крыму. Он находится в семи километрах от Ялты (поселок Никита). После оккупации Крыма в 2014, певица забросила дом.