Дэвид и Виктория Бекхэм празднуют 21-ю годовщину свадьбы: трогательные поздравления супругов

Ровно 21 год назад Дэвид и Виктория Бекхэм дали друг другу клятву любви и верности. В день годовщины свадьбы звездная пара мило поздравила друг друга в соцсетях, опубликовав трогательные кадры из личного архива.

Виктория опубликовала в своем Instagram душевный ролик, в которые вошли совместные снимки пары. “С годовщиной, любимый! Не могу поверить, что прошел уже 21 год с тех пор, как мы сказали друг другу “да”. Четверо детей, четыре собаки, столько смеха! И я люблю тебя больше с каждым днем”, – написала дизайнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 4 Июл 2020 в 2:36 PDT

Дэвид в свою очередь вспомнил, как впервые увидел Викторию и опубликовал трогательный видеоролик, посвященный жене.

“Около 23 лет назад я сидел в комнате с Гари Невиллом, а девочки-перчинки выступали по телевизору. Я обернулся к нему и сказал: “О, мне нравится вон та, в обтягивающем черном комбинезоне”. Кто бы мог подумать, что столько лет спустя мы отпразднуем 21 год нашего брака и будем родителями четырех самых красивых и прекрасных детей. Спасибо и с юбилеем, я люблю тебя”, – написал футболист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 4 Июл 2020 в 2:26 PDT

Дэвид и Виктория поженились 4 июля 1999 года. Свадьба прошла в старинном ирландском замке Латтреллстаун в Дублине. Супруги воспитывают троих сыновей – 21-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео Джеймс и 15-летнего Круза, а также 8-летнюю дочь Харпер Севен.