Племянница Софии Ротару поделилась новым свадебным фото в дизайнерском платье

Украинская певица Sonya Kay, которая приходится племянницей Софии Ротару, вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова. Спустя месяц после церемонии девушка поделилась новым снимком со свадьбы.
Фотографию Соня опубликовала на личной странице в Instagram. Фото сделано в одном из столичных отелей. Певица сидит возле окна, отвернув голову в сторону. На ней – роскошное платье с вышивкой свадебного бренда Berta.
Напомним, что Соня и Олег познакомились в Киеве на вечеринке общих друзей. Спустя пять месяцев отношений спортсмен сделал артистке предложение и она ответила согласием. 7 июня влюбленные вступили в законный брак.
- Певица и ее жених планировали полноценную свадьбу с пышной церемонией и громкой вечеринкой. На торжество пара собиралась пригласить около ста гостей, но из-за недавней трагедии в семье певицы, молодожены решили отметить событие в тесном кругу близких и друзей. В конце марта Sonya Kay потеряла отца.
- После свадьбы новоиспеченные супруги отправились в медовый месяц. Для отдыха пара выбрала один из комплексов Буковеля.