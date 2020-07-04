Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский выразил благодарность своему собеседнику и правительству Италии в целом, за оперативное направление гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий паводков в западных регионах.

Сообщается, что Джузеппе Конте в свою очередь поблагодарил Украину за направление украинских врачей, которые помогали бороться Италии с коронавирусом. После, Зеленский и Конте поговорили о преодолении последствий пандемии коронавируса.

Кроме этого, премьер-министр Италии пожелал скорейшего выздоровления первой леди Елене Зеленской.

Также они поговорили о надеждах по поводу восстановления авиасообщения между Украиной и Италией, и экономических связей.

Не обошли и тему ситуации на востоке Украины. Зеленский отметил слабый прогресс в выполнении договоренностей Парижского саммита в Нормандском формате, хотя Украина, по его словам, придерживается всех взятых на себя обязательств.

Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что надеется на справедливое решение итальянского суда относительно украинского нацгвардейца Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину.

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