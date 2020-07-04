Мэр Умани выступил против приезда хасидов в 2020 году: названа причина

Мэр Умани выступил против приезда паломников-хасидов на празднование Рош-ха-Шана в этом году.

Об этом сообщается на странице Facebook мэра Александра Цебрия.

С таким заявлением Цебрий выступил в записанном видео. Он рассказал, что его решение связано с пандемией COVID-19.

“Правительство прогнозирует вторую волну коронавируса на сентябрь, поэтому в сложившейся сегодня ситуации я против приезда паломников в этом году”, – написал он в Facebook.

В своем видео мэр пояснил, что приезд 30 тысяч иностранцев может стать причиной вспышки COVID-19 в Умани. По его словам, он сомневается, что паломники, которые приедут в город, будут иметь справку об отсутствии COVID-19.

“Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина. Кто возьмет на себя ответственность за здоровье и жизнь жителей Умани?” – заявил он.

Как писал “источник”, в пятницу, 3 июля, в городском совете Харькова приняли решение об ужесточении условий карантина в городе. Ограничения будут касаться работы кинотеатров и массовых мероприятий.