“Слуга народа” попал в скандал из-за применения силы к женщине в Раде

В пятницу, 3 июля, в зале Верховной Рады член партии “Слуга народа” Андрей Мотовиловец поднял руку на народного депутата от фракции “Европейская солидарность” Марию Ионову.

Об этом сообщают на сайте партии “Европейская солидарность”.

Отмечают, что Мотовиловец после конфликта сделал вид, что ничего не произошло. Его поведение назвали “дном”.

Причиной такого конфликта объяснили активной позицией партии “Европейская солидарность”, которая вызывает агрессивное сопротивление представителей новой власти.

От Мотовиловца потребовали принести извинения за применение физической силы в Верховной Раде по отношению к Марии Ионовой. Также требуют вынести на рассмотрения регламентного комитета ВР вопрос об отстранении депутата от участия в заседаниях на 2-3 недели.

Сам же нардеп от “Слуги народа” написал на своей Facebook-странице, что сожалеет о случившемся. Но также он опроверг информацию, что поднял руку на Ионову.

Как сообщал “источник”, народный депутат от партии “Слуга народа” Николай Тищенко засветился в маршрутке в Киеве и оскандалился.