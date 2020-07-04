Меняется каждый день: Джамала рассказала о новорожденном сыне

Две недели назад Джамала и Бекир Сулейманов стали родителями во второй раз – у пары родился сын Селим-Гирай. Артистка пока не торопится показывать лицо малыша, но решила поделиться некоторыми подробностями о новорожденном сыночке.

Звездная мамочка опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала, что мальчик постоянно требует к себе внимания. Певица также отметила, что малыш меняется каждый день, поэтому старается не упустить ни одного момента. Публикацию знаменитость сопроводила теплым семейным снимком, на котором она запечатлена еще с животиком.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“Хочется, конечно, скорее наладить расписание. Могу сказать, что этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир. То ли лето, то ли весь хаос, который происходит за окном, располагает к тому, чтобы еще больше насладиться моментами материнства”, – отметила Джа.

“Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется… Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо… Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду”, – добавила певица.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В конце поста Джамала написала, что спустя две недели после родов поняла, насколько круто быть мамой двух мальчиков. “Говорят, что мама, у которой два сына, по-настоящему имеет крылья. Тут все сходится, у меня даже песня имеется на этот счет”, – отметила звездная мама.