Камалия рассказала, на какое увлечение тратит тысячи долларов

Украинская певица и супруга миллиардера Мохаммада Захура Камалия увлекается конным спортом. Как известно, такое хобби является недешевым. Ежемесячно артистка тратит десятки тысяч долларов на покупку лошадей, их содержание, амуницию и участие в соревнованиях.
Об этом она рассказала в программе “Ранок з Україною”. По словам певицы, она с детства поклонялась этим грациозным животным. Впервые в седло она села в 18 лет.
Камалия также вспомнила своего первого жеребца, за которого супругу пришлось выложить немалую сумму.
“Захур спросил – какая цена? Но хозяин сказал, что конь не продается. На что Захур ответил: “Кроме любви и здоровья, нет ничего, что не может продаться”, – поделилась артистка.
Певица отметила, что маленький жеребец стоит порядка 20 тысяч долларов. В то же время взрослый скакун с благородными кровями обходится в 100 тысяч долларов.
Камалия не только увлекается верховой ездой, но и принимает участие в спортивных соревнованиях. На днях певица похвасталась, что взяла “бронзу” на открытых соревнованиях по выездке Equides Dressage Cup.
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