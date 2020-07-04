Камалия рассказала, на какое увлечение тратит тысячи долларов

Украинская певица и супруга миллиардера Мохаммада Захура Камалия увлекается конным спортом. Как известно, такое хобби является недешевым. Ежемесячно артистка тратит десятки тысяч долларов на покупку лошадей, их содержание, амуницию и участие в соревнованиях.

Об этом она рассказала в программе “Ранок з Україною”. По словам певицы, она с детства поклонялась этим грациозным животным. Впервые в седло она села в 18 лет.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия также вспомнила своего первого жеребца, за которого супругу пришлось выложить немалую сумму.

“Захур спросил – какая цена? Но хозяин сказал, что конь не продается. На что Захур ответил: “Кроме любви и здоровья, нет ничего, что не может продаться”, – поделилась артистка.

Певица отметила, что маленький жеребец стоит порядка 20 тысяч долларов. В то же время взрослый скакун с благородными кровями обходится в 100 тысяч долларов.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия не только увлекается верховой ездой, но и принимает участие в спортивных соревнованиях. На днях певица похвасталась, что взяла “бронзу” на открытых соревнованиях по выездке Equides Dressage Cup.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial