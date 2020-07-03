Рада уволила Смолия: как это было – в двух фото

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности главы Национального банка Украины Якова Смолия, который накануне написал заявление об отставке.

Об этом стало известно в ходе заседания парламента 3 июля.

За решение об отставке главы НБУ отдали свои голоса 286 народных избранников. Против были 43 нардепа, воздержались – 11.

Петр Порошенко и Яков СмолийФото: источник / Александр Гончаров

Сразу после голосования Яков Смолий покинул зал Верховной Рады.

Яков СмолийФото: источник / Александр Гончаров

Как сообщал “источник”, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал отставку председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

К слову, ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий объяснил, в чем состояло систематическое политическое давление на Нацбанк.