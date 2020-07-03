Изнасилование в Кагарлыке: суд принял решение по еще двум подозреваемым полицейским

Сегодня, 3 июля, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения еще двум подозреваемым в пытках девушки в Кагарлыцком отделении Обуховского отдела ГУ Нацполиции в Киевской области.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Оперуполномоченному, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 по указанию руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и периодически зажимал дыхательную трубку, избран круглосуточный домашний арест.

Втором полицейскому, участнику другого эпизода пыток, имевших место в начале января этого года, суд арестовал без возможности внесения залога.

Кроме этого, в ГБР призвали жителей Кагарлыка сообщать обо всех фактах противоправных действий правоохранителей.

Как писал “источник”, Нелю Погребецкую, жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке, взяли под круглосуточную охрану. В ее доме также оборудовали тревожную кнопку вызова полиции.