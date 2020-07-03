Улыбающаяся Настя Каменских раскрыла свой простой секрет счастья

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась простым секретом, который поможет каждому почувствовать себя счастливым.

Исполнительница опубликовала в своем Instagram позитивное фото, на котором позирует в коротких шортиках и зеленом топе с анималистическим принтом. Настя так широко улыбается, что сразу хочется улыбнуться ей в ответ. В подписи к снимку Каменских поделилась мыслями о том, что делает людей счастливыми. Эти простые правила работают и с ней.

Фото: instagram.com/kamenskux

“Счастье – оно всегда внутри нас. От осознания, что любишь то, чем занимаешься, от того, что рядом близкие люди и от чувства гармонии с собой и миром. Поэтому создавайте свое счастье сами – не превращайте свою жизнь в гонку за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь!”, – написала певица.

Поклонники поддержали ее в высказываниях и поблагодарили за позитив. “Это правда”, “Это точно”, “Замечательные слова! Спасибо, Настя”, “Солнечная”, “Какая красивая фотография и как много счастья в одном посте”, – пишут фолловеры.

Ранее Настя Каменских поделилась секретом семейного счастья и мирной жизни на карантине. Певица дала девушкам полезный любовный совет.

А также рассказала, как Потап устроил ей свадьбу-сюрприз в Лас-Вегасе. Сейчас пара шутит, что сыграли две свадьбы для каждого из них: элегантную и изысканную в Киеве – в стиле Насти, и яркую, спонтанную и очень романтичную – в стиле Алексея.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.