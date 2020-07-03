Королевская семья запрещала беременной Меган Маркл защищаться от нападок желтой прессы

В Лондоне продолжаются судебные заседания по иску Меган Маркл против британских таблоидов, опубликовавших выдержки из ее личного письма отцу. В судебных документах, полученных изданием People, говорится, что королевская семья не защитила беременную герцогиню Сассекскую, а также запретила ей и ее близким комментировать нападки.

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“Меган стала объектом большого количества ложных и вредоносных статей в британских таблоидных СМИ, что вызвало сильнейшие эмоциональные переживания и повредил ее психическому здоровью, – говорится в заявлении юристов Маркл. – Поскольку ее друзья раньше никогда не видели ее в таком состоянии, они справедливо беспокоились о ее благополучии, особенно учитывая, что она была беременна, Дворец ее не защищал и запрещал защищать себя”.

Напомним, что Меган судится с издателем Associated Newspapers и таблоидом Mail on Sunday за публикацию “личного и конфиденциального письма”, отправленного ее отцу Томасу Марклу в августе 2018 года – через три месяца после свадьбы с принцем Гарри. “Это грубое нарушение права любого человека на неприкосновенность частной жизни очевидно и незаконно, – рассказал источник, близкий к Меган. – Права герцогини были нарушены, границы частной жизни – пересечены”.