Опальный мэр Черкасс рассказал об отношении к “Пропозиции”

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, у которого ранее произошел публичный конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, приехал на съезд партии “Пропозиция”, который проходит в Киеве 3 июля.

“источник” поинтересовался у мэра насчет его политических планов и спросил, вступил ли он уже в “Пропозицию”.

“У меня еще нет партийного билета, но мыслями я со своими коллегами. Моя команда рассматривает возможность присоединиться к единомышленникам. Самое главное, что они – единомышленники”, – заявил Бондаренко.

На вопрос, решил ли Бондаренко сменить партию “Батькивщина”, с которой ранее шел на выборы, на партию “Пропозиция”, мэр Черкасс ответил уклончиво.

“Я еще не меняю, я здесь как гость. Когда сменю или что-то сделаю, я сообщу”, – отметил Бондаренко.

“Но вас уже объявили членом совета партии”, – парировала журналистка.

“Можно сказать, что это авансовое предложение”, – заявил мэр Черкасс.

Как сообщал “источник”, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко жестко ответил президенту Владимиру Зеленскому, который на пресс-конференции назвал его бандитом и обвинил в неэффективной борьбе с коронавирусом.