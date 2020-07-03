В Украине приняли важное решение по выпускникам с оккупированных территорий и ВНО

Сегодня, 3 июля, Верховная Рада приняла закон о квотах для выпускников школ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Во время голосования “за” свои голоса отдали 310 нардепов, “против” – 1, “воздержались” – 13.

Теперь выпускники из Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей смогут вступить во все вузы Украины без прохождения ВНО на бесплатное обучение. Однако при наличии документа о полном среднем образовании и по результатам вступительных экзаменов.

Ранее такая возможность была только у жителей Крыма и Севастополя.

Добавим, что фракция “Европейская солидарность” настаивала на внесении поправок перед принятием закона. Однако в результате спора, что тогда Рада не успеет принять закон до начала вступительной кампании, фракция согласилась на голосование.

По данным Луганской ОГА, 329 выпускников ОРЛДО зарегистрировались на основную сессию ВНО, 76 – на дополнительную.

Как писал “источник”, нардепы “Евросолидарности” и “Слуги народа” устроили скандал в Верховный Раде во время рассмотрения законопроекта о вступлении детей с оккупированных территорий в учебные заведения Украины.