Украина в зоне высокого риска вспышки полиомиелита: какая ситуация с вакцинацией детей в Луганской области?

Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 стране региона. Риск в Украине было отнесено к категории высоких.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины

По состоянию за 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация – единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям World Health Organization (WHO), если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новых случаев заболевания.

Напомним, полиомиелит – острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей были вакцинированы и в возрастной группе 14 лет.

Полиомиелит характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, что может привести к смерти.

Полиомиелит невозможно вылечить. Но именно вакцинация предотвращает эту смертельно опасную болезнь.

Около 5% больных умирают. В основном – из-за нарушения дыхания во время паралича дыхательной мускулатуры.

У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, которые становятся причиной инвалидности.

Другие опасные осложнения полиомиелита: пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением, язвами, кишечной непроходимостью.

Вакцинация – единственный надежный способ предотвратить полиомиелит. Шесть доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни. В Украине есть эффективные вакцины в достаточном количестве, закупленные за средства государственного бюджета.

Вакцины являются бесплатными для детей. Даже если ребенок пропустил прививки по календарю, он может наверстать ее бесплатно.

Если в вашем медучреждении нет вакцины, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно в департамент / управление здравоохранения в вашей области: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Нужно делать прививки ребенку на грудном вскармливании?

Грудное вскармливание является чрезвычайно важным и полезным для здоровья малыша. Но! Материнское молоко не защищает ребенка от полиомиелита. Поэтому прививки детям на грудном вскармливании нужно делать.

Можно ли вакцинировать от полиомиелита детей с хроническими болезнями?

Очень важно обеспечить вакцинацию детей с хроническими заболеваниями, поскольку они более уязвимы к инфекциям.

Противопоказания к прививке может определить только врач.