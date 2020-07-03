Где и когда смотреть парад планет

В ночь с 3 на 4 июля украинцы смогут понаблюдать за началом парада планет, который продлится две недели.

Об этом сообщает планетарий города Днепр на своей странице в Facebook.

Парад планет будет полным, это означает, что абсолютно все планеты выстояться по одну сторону с Солнцем. Увидеть его можно будет без телескопа, но не стоит ожидать, что все планеты будут в одной линии.

Парад начнется 3 июля в 22:00. В этот момент на небе появятся Юпитер и Сатурн, в час ночи – на востоке покажется Марс, но будет подальше от остальных. Ближе к трем часам ночи выйдет Венера, а вот Юпитер и Сатурн уже перейдут на запад, Марс отойдет в южную часть неба.

Фото: планетарий города Днепр

Что же касается Урана и Нептуна, ученые считают, что они буду слишком далеко от Земли, потому их скорее всего без телескопа видно не будет. Как и Меркурий, который будет слишком близко к Солнцу.

Фото: планетарий города Днепр

Явление парада планет довольно редкое и медленное. Поэтому наблюдать за ним можно будет на протяжении двух недель. Точного времени наблюдения нет, как например у затмения. Поэтому важно исходить из темного времени суток и ясного неба.

Как писал “источник”, парад планет 4 июля принесет отдельным знакам зодиака немало сложностей, поэтому астрологи призывают их быть бдительными и осторожными.