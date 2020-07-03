Мы не могли не встретиться: Андрей Макаревич рассказал о знакомстве и свадьбе с молодой женой

Через полгода после приватной свадьбы Андрея Макаревича и Эйнат Кляйн в СМИ начали попадать фото и скупые подробности радостного события. 66-летний музыкант и его 36-летняя избранница решили не играть с журналистами в прятки, и рассказали Еврейскому журналу о знакомстве, отношениях и традиционной еврейской свадьбе в Яффе.

Фото: jewishmagazine.ru

“Чисто теоретически мы не могли не встретиться. Я побывал в 120 странах и осталось не так много экзотических мест, где я не был и куда хотел бы съездить. А Эйнат возит туристов в основном именно по таким местам. У нас есть группа товарищей, которая раз в год уже давно выбирается в серьезные походы. В тот раз мы собрались в Эфиопию. И Клуб Михаила Кожухова порекомендовал нам Эйнат как лучшего гида – и в этой стране, и вообще. Все так и оказалось. А дальнейшее произошло само собой”, – рассказал лидер “Машины времени”.

“Я работаю в Эфиопии больше десяти лет, в основном с индивидуальными клиентами, которые путешествуют небольшими дружескими компаниями. Странно, что Андрей не был раньше в этой удивительной стране. Но, с другой стороны, если бы он там был, мы бы не встретились”, – объясняет израильская предпринимательница.

Фото: jewishmagazine.ru

Макаревич признался, что инициатором отношений был он, но решительный шаг сделал, когда увидел ответную инициативу женщины. Брак с Эйнат стал для него четвертым, и желания заниматься организацией торжества у него не было. Но невеста хотела, чтобы все было красиво и по-еврейски, потому музыкант отдал ей бразды правления.

“Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок – мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется. Мы не делали никакого секрета, но российская желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю – меня это очень устраивало. И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились. Это было очень смешно, – говорит Макаревич. – Для меня и для Эйнат была важна традиционная сторона, ведь таким образом свидетельствуешь уважение и принадлежность к своему народу”.

Фото: jewishmagazine.ru

Эйнат подтвердила, что свадьба с Андреем стала самым красивым вечером в ее жизни. “Это абсолютно никак не связано с религиозностью, это связано с традицией, передающейся из поколения в поколение, с моими родителями, бабушками и дедушками”, – говорит она.