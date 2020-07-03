ВРУ разрешила абитуриентам из временно неподконтрольных территорий поступать в вузы без ВНО

Верховная Рада приняла изменения в Закон “О высшем образовании”, позволяющие абитуриентам из временно оккупированной части Донбасса поступить в высшие учебные заведения без внешнего независимого оценивания. Об этом сообщили на странице парламента в Twitter , передает tyzhden.ua

“Принят Закон” О внесении изменений в Закон Украины “О высшем образовании” (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц из временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц) “, – говорится в сообщении.

“За” проголосовали 310 народных депутатов, “против” – один. Воздержались 13 народных избранников.

Законопроектом предусмотрена возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов из временно оккупированной территории или населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения. Ранее поступление по квоте было предусмотрено только для поступающих из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, в уполномоченные учреждения высшего образования.