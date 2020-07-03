“Россия заплатит за восстановление Донбасса”, – Кравчук пояснил почему

Экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил, что временно оккупированный Донбасс непременно будет освобожден в будущем и именно Россия будет платить за восстановление территории. До этого экс-нардеп Евгений Мураев высказывал мнение, что власти бояться завершать войну на Донбассе, так как не знают, что делать с той территорией.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на его заявление для НСН.

Кравчук утверждает, все руководители современной Украины убеждены в том, что территорию Донбасса необходимо возвращать и восстанавливать там инфраструктуру и налаживать жизнь. По словам экс-президента, ни у кого нет даже мысли о том, что данные территории не нужно возвращать. Он пояснил, что никто не знает, сколько будет стоить восстановление, но Россия будет платить за восстановление территорий.

Кравчук подчеркнул, что вопрос отказа от Донбасса никогда не стоял в кабинетах украинской власти.