Spiegel: Кремль требует от Украины предоставить проект особого статуса ОРДЛО до 6 июля

Москва требует от Киев предоставить проект изменений в украинскую конституцию в части предоставления особого порядка местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей до 6 июля

Это следует из неофициального рабочего документа российской делегации, которая встретится с представителями Украины, Германии и Франции в Берлине в эту пятницу и субботу, 3 и 4 июля, передает “ДС” со ссылкой на информацию немецкого издания Spiegel.

По данным журналистов, российская сторона считает, что проект по статусу Донбасса должен определить путь для его будущего особого положения в государственном устройстве Украины.

Сообщается, что Москва требует, чтобы Киев представил проект украинской конституции к 6 июля на заседании в Минской контактной группе. Это должно определить пути внедрения особого статуса украинских областей.

Согласно данному неофициальному рабочему документу, российская делегация настаивает на том, чтобы Киев предпринял дальнейшие шаги и по этим вопросам. Украина должна “без дополнительных условий” к понедельнику, 6 июля, составить список заключенных, освобождения которых она требует от боевиков на Донбассе.

В свою очередь те также представят соответствующий список заключенных на обмен.