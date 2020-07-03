В Лисичанске горсовет не стал переименовывать улицы

Сегодня, 3 июля, в городском совете состоялась комиссия по вопросам присвоения названий объектам топонимики города Лисичанска.

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

Во время заседания были рассмотрены письма Украинского института национальной памяти по обращению граждан о переименовании улиц Стаханова, Маршала Жукова, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Октябрьской, Героев Сталинграда, Леваневского в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики ».

По итогам обсуждения и с учетом предыдущего мнения общественности насчет не переименования вышеупомянутых улиц, было принято решение оставить названия улиц без изменений.

Также было рассмотрено решение Малорязанцевского поселкового совета об исключении улицы Овражная из перечня улиц Малорязанцевского поселкового совета. По результатам обсуждения решено подготовить материалы о включении данной улицы в перечень улиц города Лисичанск и вынести соответствующий проект решения на рассмотрение сессии городского совета.