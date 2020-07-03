Люди выпрыгивали в окна: фото последствий ночного наводнения на Закарпатье

В ночь на пятницу, 3 июля, в Свалявском районе в селе Сусково, жителям одного из домов пришлось выпрыгивать в окна из-за наводнения на их подворье.

Об этом сообщает MUKACHEVO.NET.

По словам местной жительницы Марины Скунзяк, река Латорица вышла из берегов и повредила мосты, затопила часть дворов. Потоки воды принесли с собой кучи мусора и грязи.

Больше всего пострадала улица возле стадиона. Подтопление было и в “верхнем конце” села. Женщина рассказала, что уровень воды был настолько высок, что они не могли выйти из дома через двери и были вынуждены “выпрыгивать через окно”.

Как сообщал “источник”, ранее жители пострадавших населенных пунктов Черновицкой области с ужасом рассказали, как в области началось наводнение.