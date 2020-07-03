Украину накроет адская жара с грозами: прогноз на неделю

В ближайшие дни в Украине прогнозируется очень жаркая погода, местами воздух раскалится до +36 +39 градусов.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

“В большинстве областей Украины – сильная жара! Ожидается днем +30 +35 градусов, на юге, на востоке и местами в Центре местами +36 +39 градусов! Только на Западе будет немного ниже, +25 +29 градусов, а при дождях даже кое-где +20 +24 градуса. Сильная жара, вместе с ливнями, грозами или смерчами, также относится к опасным метеорологическим явлениям, поэтому пренебрегать ею – ни в коем случае“, – пишет она.

По прогнозам синоптика, 4 июля кратковременные дожди и грозы пройдут на севере Украины, в Винницкой области, еще затронут Прикарпатье, Черновицкую, Тернопольскую и Хмельницкую области. На остальных территориях страны – без существенных осадков.

На следующий день, 5 июля, на юге и востоке Украины будет преобладать сухая солнечная погода с сильной жарой. Грозовые локальные дожди возможны местами в северных, центральных областях, локально на Прикарпатье и на Волыни.

“В Киеве 4 июля ожидается дождь и гроза, 5 июля – шансов на дождь меньше. Выходные в столице жара ослабеет до +28 +29 градусов“, – пишет Диденко.

Вместе с тем уже с начала следующей недели, 6-7 июля, жара вернется, столбики термометров снова будут подниматься выше +30 градусов. На Юге и Востоке Украины ослабление сильной жары вероятно с 10-го июля.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на июль. По его расчетам, второй месяц лета в Украине будет дождливым и жарким.