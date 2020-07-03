Любим активный отдых: Владимир Остапчук и его новая избранница рассказали о своих любимых местах в Киеве

Телеведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк, как и большинство украинцев, лето 2020 проводят в родной стране. Влюбленные пытаются найти интересные варианты для отдыха в Киеве и за городом.

Об этом пара рассказала в интервью изданию Viva! Владимир и Кристина признались, что предпочитают активный отдых. Но также им нравится просто прогуляться по столице или зайти в атмосферное заведение с вкусной едой.

Фото: viva.ua

“Мы любим активный отдых на воде и природе. Любим выйти из дома, купить мороженое и пойти куда-то гулять. Совсем недавно обошли пешком весь Печерск, до улицы Городецкого и Дома с химерами. Исторический центр Киева идеален для прогулок, просто must-do! Очень классная в этом плане Воздвиженка, кстати. Там есть много европейских кофеен. Они, как моя мама говорит, хипстерские. Мы любим там взять кофе, мороженое или лимонад. Ну, или аперольчик (смеется). Мне вообще нравится формат уличной еды, но в этом сезоне пока ее ну очень-очень мало, по понятным причинам”, – поделился Остапчук.

Кристина добавила, что сейчас они стараются чаще ездить за город, чтобы спрятаться от жары. Пара выбирает комплексы с бассейном, где можно поплескаться в воде и позагорать.

“Еще ездили в Межигорье кататься на электробайках. Недавно открыли для себя вейксерф в школе City Swell. Вова уже встал на доску, а я вот как раз на этих выходных впервые попробовала – кайф нереальный! Мне было очень сложно, так как я никогда не пробовала такие виды спорта, но я однозначно вернусь! И встану на этот серф, я ведь из тех, кто не сдается”, – отметила избранница ведущего.

Фото: viva.ua