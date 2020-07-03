В неподконтрольном Луганске 8-летний мальчик упал в котлован, вырытый коммунальщиками месяц назад

Во временно неподконтрольном Луганске 8-летний ребенок получил травмы в результате падения в котлован.

Об этом сообщили в так называемом “МЧС ЛНР”.

Жильцы переулка Крымского обратились за помощью к спасателям. С их слов, около месяца назад работники ЖЭКа вырыли котлован для ремонта системы отопления. Возле него играл ребёнок и по неосторожности упал в неогороженную яму.

Когда спасатели прибыли к месту происшествия, там уже находились врачи бригады скорой помощи. Самостоятельно достать третьеклассника из трёхметровой ямы медики не могли. Спасатели установили в котлован лестницу-палку и спустились вниз вместе с врачами. Ребёнка подняли на поверхность и перенесли его в карету скорой помощи.

Мальчика доставили в больницу с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом шейно-грудного и поясничного отделов позвоночника, закрытой травмой живота.