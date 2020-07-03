Ученые восстановили внешний вид насекомых, живших 99 млн лет назад: впечатляющие фото

Китайские ученые определили, как выглядели насекомые, жившие 99 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Китайская академия наук.

С помощью электронного микроскопа исследовательская группа из Нанкинского института геологии и палеонтологии (NIGPAS) смогла восстановить настоящий цвет насекомых. Поэтому реконструкция во многих случаях является плодом воображения художников.

Новое исследование буквально позволило взглянуть в истинных цветах на насекомых, которые сосуществовали с динозаврами в меловых тропических лесах. Всего было изучено 35 кусочков янтаря с застывшими в них разноцветными насекомыми, найденных на севере Мьянмы.

Фото: NIGPAS

“Тип цвета, сохраняющийся в янтарных окаменелостях, называется структурным цветом, – говорит соавтор исследования Пан Янонг. Это обусловлено микроскопической структурой поверхности насекомого. Она рассеивает свет с определенной длиной волны и производит очень интенсивные цвета. Этот же механизм отвечает за многие цвета, которые мы наблюдаем в нашей повседневной жизни”, – рассказывают ученые.

Они хотели понять, как и почему цвет сохраняется в одних кусочках янтаря, но не сохраняется в других, ученые использовали алмазный нож. Кроме этого, им было интересно, совпадают ли цвета, которые мы видим в окаменелостях сегодня, с реальным окрасом насекомых 99 миллионов лет назад.

При помощи алмазного ножа ученым удалось разрезать экзоскелеты у двух древних ос-кукушек. Далее был использован электронный микроскоп. Анализ показал, что наноструктура экзоскелетов очень хорошо сохранилась и продолжает рассеивать свет. Это говорит о том, что наблюдаемые сейчас цвета как минимум крайне близки к реальным.

Исследование также доказало, что в меловой период окрас служил насекомым камуфляжем, как зачастую служит им и в наши дни. Китайские ученые планируют продолжать свои исследования и дальше.

Фото: NIGPAS

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