Жених с коронавирусом сыграл свадьбу на 300 человек и умер: вирус подцепила куча гостей

В Индии жених умер спустя двух дней после свадьбы и заразил по меньшей мере около сотни гостей.

Об этом сообщает The Indian Express.

Как известно, инженер-программист из Индии, имя которого не называют, почувствовал себя плохо еще в середине мая. 30-летнему мужчине становилось все хуже, были все симптомы коронавируса, включая высокую температуру, расстройство желудка. Он просил отменить церемонию, назначенную на 15 июня. Его родители посовещались с семьей невесты и отказались. Деньги за банкет уже отданы. Жениху дали лекарство от лихорадки, отправлять к врачу не стали.

В назначенный день на секретную свадьбу собрались около 300 друзей и родственников молодых. Молодой муж умер через два дня после церемонии. Жених умер спустя два после свадьбы и заразил по меньшей мере 80 гостей.

Индийские власти уже назвали этот случай “суперраспространением” вируса. Кстати, свадебные церемонии официально запрещены в стране в связи с коронавирусом.

Интересно, что после смерти молодого, семья поспешила его кремировать. Это вызвало подозрения у сельчан, где не было вспышки коронавируса, и они поделились переживаниями с местными властям. Вскоре похожие симптомы заметили у себя те, кто был на свадьбе в качестве гостей.

Теперь власти город Палиганж отправили 300 человек с “коронавирусной свадьбы” на тестирование. Как сообщает CNN, у 80 диагноз уже подтвердился. Остальных будут тестировать повторно. Зараженные успели передать вирус по меньшей мере 15 людям.

Как писал “источник”, с 1 июля 2020 года украинцы смогут отправиться на отдых в Турцию – турецкая сторона позволила въезд для туристов из Украины без самоизоляции и тестирования. Однако туристам обязательно нужно соблюдать необходимые нормы, а в случае обнаружения повышенной температуры во время температурного скрининга – пройти тестирование на COVID-19.