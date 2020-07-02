Археологи нашли таинственный свинцовый саркофаг на месте древнеримского города: фото

Во Франции археологи, при проведении раскопок в древнем некрополе города Отен, нашли свинцовый саркофаг.

Как пишет “источник”, об этом сообщается на сайте Inrap.

Команда Национального института превентивных археологических исследований проводили работы в современном городе Отен. Здесь раньше располагался римский город Августунум. Здесь же расположена раннехристианская церковь Сен-Пьер, считающаяся одной из древнейших во Франции. Рядом с ней археологи нашли некрополь (кладбище, – “источник”) со 150 захоронениями.

В одном из них ученые нашли двойной саркофаг. Внешний гроб вырезан в камне, а внутрь него был помещен свинцовый гроб. Возраст захоронения составляет около 1500 лет. Предварительное обследование показало, что свинцовый саркофаг является воздухонепроницаемым.

Фото: inrap.fr

Он оставался запечатанным и нетронутым на протяжении многих столетий. Ученые планируют открыть его. Они считают, что внутри могут находиться хорошо сохранившиеся ритуальные предметы и одежда погребенного человека. Возможно, их анализ позволит установить его личность.

Древние свинцовые саркофаги редко встречаются в этой части Франции. Всего известно около 40 таких гробов, причем в Отене было найдено восемь из них. Умерших здесь хоронили, как правило, в гробах из дерева и песчаника. Археологи также обнаружили следы шести мавзолеев и деревянного здания. Исследователи считают, что раскопанный некрополь является местом упокоения многих первых христиан, появившихся в северной части Галлии. Упоминания о них относятся к IV веку.

Фото: inrap.fr

Фото: inrap.fr

Как писал “источник”, археологи обнаружили у побережья Австралии подводные памятники аборигенов периода конца ледникового периода.