Грабители забрались в Европарламент и обчистили депутатов: после себя оставили полный беспорядок

Во время карантина в Брюсселе разграбили здание Европарламента.

Об этом сообщает издание Politico.

Минимум у 50 членов Европарламента украли компьютеры, планшеты и другие предметы из их офисов, когда они находились на дистанционной работе вдали от Брюсселя во время карантина.

Кражи произошли, когда здание было практически пустым. Как рассказывают в издании, воры рылись в бумагах и взламывали сейфы в кабинетах евродепутатов, чтобы забрать ценные вещи.

“Мы почти уверены, что грабители обыскали все наши вещи, потому что оставили беспорядок”, – рассказал немецкий евродепутат Нико Земсротт, у которого украли два ноутбука .

Еще в понедельник Земсротт предупредил коллег о кражах в электронном письме и разместил на YouTube видео, которое показывает, как воры взломали ящик, а затем, обнаружив внутри ключ, открыли шкаф с компьютерами.

А вот пресс-секретарь парламента говорит, что информация о кражах появилась в апреле, и в ответ было “увеличено количество охранников, патрулирующих офисы, в то время как другие контролировали доступ в здание”. По ее словам, воры обокрали около 50 евродепутатов.

Как писал “источник”, Европейский парламент пострадал от мощной хакерской атаки – конфиденциальная информация 1200 его работников была “слита” в сеть.