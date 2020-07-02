Топ-чиновник времен Януковича получил должность в ОПУ: документ

Экс-глава Госкомтелерадио Александр Курдинович возглавил Службу по вопросам информационной политики Офиса президента.

Об этом сообщает “Бабель”.

Александр Курдинович руководил Госкомитетом телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) в 2011 – 2014 годах. В то время на пост его назначил тогдашний президент Виктор Янукович. А в марте 2014 года Курдинович по собственному желанию подал в отставку, Верховная Рада ее приняла.

Издание “Бабель” направил запрос в Офис президента о Курдиновиче, поскольку он должен утверждать все макеты в рамках пиара программы “Большое строительство”

Фото: скрин с сайта thebabel.com.ua

Сам же Курдинович в комментарии “Бабелю” сообщил, что ничего утверждать не должен. После уточняющего вопроса о том, работает ли он в ОП, собеседник положил трубку.

“Бабель” направил информационный запрос в Офис президента о Курдиновиче. В ответе указывается, что тот занимает пост главы Службы по вопросам информационной политики Офиса президента. Чем конкретно занимается эта служба, в Офисе не уточнили.

Фото: скрин с сайта thebabel.com.ua

Как писал “источник”, из-за отставки главы Нацбанка Якова Смолия, Украина отказалась от выпуска евробондов на 1,7 млрд долларов. Об этом на брифинге рассказал министр финансов Сергей Марченко.