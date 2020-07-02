Обыски в военных частях: в ГБР ответили на жесткое заявление командования ВСУ

Государственного бюро расследований (ГБР) прокоментировало обыски и изъятие своими следователями элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов в воинских частях. Командование Воздушных сил ВСУ назвало такие действия правоохранителей подрывающими обороноспособность Украины.

Заявление опубликовано на сайте ГБР.

Представители бюро сообщают, что их следователи в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 провели санкционированные обзоры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В ходе них, как известно, следователи изъяли 7 приборов СВЧ (клистроны). По информации ГБР, в тот же день следователи вернули 3 прибора в одну из воинских частей, еще 4 прибора будут возвращены сегодня (2 июля).

Кроме этого, представители сообщают, что руководство ГБР инициировало проведение служебного расследования, в ходе которого они дадут оценка правомерности действий работников ГБР.

Ранее “источник” писал о том, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене экс-президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Украины – Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.