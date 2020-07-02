Избил и поджег: в Мариуполе пьяный школьник чуть не убил бездомного

Вчера, 1 июля, в Мариуполе, выявили мужчину без сознания с многочисленными телесными повреждениями.

Об этом сообщает Центральное отделение полиции Мариуполя.

Все случилось около 01:00 ночи, в полицию поступило заявление, что мужчина лежит на территории одного из детских садов в Центральном районе. Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали последнего в больницу.

Полиция провела мероприятия по установлению знакомых и родственников потерпевшего, чтобы установить его личность. У гражданина не было при себе документов и к тому же, опросить его удавалось невозможным из-за состояния здоровья. В течение нескольких часов лицо пострадавшего было установлено, им оказался 37-летний бездомный.

После, по известной информации, сотрудники полиции начали мероприятия по установлению лица, причинившего пострадавшему телесные повреждения. В ходе проведения досудебного расследования в поле зрения оперативников попал несовершеннолетний 2005 года рождения, все факты свидетельствовали о его причастности к преступлению. Последний признался в содеянном, как вещественное доказательство в его одежде были обнаружены следы крови.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 в. 115 “Покушение на умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины.

Как писал “источник”, несмотря на усилия врачей, 6-летний мальчик, которого избил 25 июня в Киеве его крестный отец, умер в больнице. В связи со смертью ребенка действия 38-летнего подозреваемого прокуратура переквалифицировала в умышленное убийство.